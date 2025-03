AORA+ sofre três furtos e enfrenta prejuízos acima de R$ 27 mil

A sede da AORA+ (Associação dos Ostomizados, Incontinentes, Deficientes e Portadores de Doenças de Pele e Boca), localizada no bairro Paraíso, em Araçatuba, foi alvo de três furtos nos últimos dois meses, resultando em prejuízos que já passam de R$ 27 mil. Essa situação ameaça a estrutura da entidade, que depende de doações para manter seus serviços sociais e de saúde.

Série de crimes

O primeiro furto aconteceu em fevereiro, quando criminosos arrombaram portas e cortaram cadeados, levando sete computadores, condicionadores de ar que estavam programados para instalação, além de jogos de panelas e utensílios de cozinha. O prejuízo foi estimado em R$ 20 mil.

Na última semana, a associação sofreu mais duas invasões, com os ladrões entrando pelo telhado e arrancando toda a fiação elétrica do imóvel. O dano causado foi de aproximadamente R$ 7 mil, valor necessário para a reposição do material e da mão de obra.

Desafios para a reconstrução