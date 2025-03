Araçatuba Limpa recolhe mais de 50 caminhões de materiais

A Prefeitura de Araçatuba está promovendo a campanha “Araçatuba Mais Limpa”, que busca incentivar o descarte correto de materiais inservíveis e reforçar a conscientização ambiental. Desde o início da ação, na segunda-feira, 24, mais de 50 caminhões de entulhos e objetos inutilizados já foram recolhidos, beneficiando diversas regiões da cidade.

Os trabalhos continuam nesta sexta-feira, 28, incluindo o bairro Concórdia no roteiro, além da manutenção das coletas no Nova Iorque e no Alvorada.

A campanha incentiva a retirada de móveis velhos, restos de madeira e objetos metálicos descartados irregularmente. Para otimizar a coleta, a Prefeitura orienta que os materiais sejam colocados na calçada, preferencialmente em pedaços menores, nos dias programados para cada bairro.