Adolescente é flagrado com notas falsas ao retirar encomenda

A Polícia Federal de Araçatuba apreendeu, nessa quinta-feira, 27, em Penápolis, um adolescente de 15 anos que recebeu um pacote com cinco notas falsas de R$ 100 nos Correios. O flagrante ocorreu no momento da retirada da encomenda, e o celular do jovem também foi apreendido para investigação.

De acordo com as apurações preliminares, as notas falsas foram adquiridas em um grupo de um aplicativo de mensagens ligado a criminosos do Rio de Janeiro. O adolescente teria feito a compra pela internet, o que levanta suspeitas sobre um esquema maior de distribuição de cédulas ilegais.

A investigação revelou ainda que o fornecedor das notas também comercializava contas bancárias "laranja" e ensinava técnicas para tornar as cédulas mais convincentes. A polícia agora trabalha para identificar outros envolvidos e desmantelar a rede criminosa por trás do esquema.