Operação policial em Araçatuba apreende módulos de caminhão

Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Departamento Estadual de Investigação Criminal (DEIC), com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, apreenderam diversos módulos de caminhão durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (27), em Araçatuba.

O mandado foi cumprido em um estabelecimento comercial especializado na venda de equipamentos eletrônicos. No local, os agentes localizaram e apreenderam vários módulos, dispositivos que costumam ser comercializados por valores que variam entre R$ 30 mil e R$ 90 mil.

Após o registro da ocorrência na Central de Flagrantes de Araçatuba, os equipamentos foram encaminhados para perícia no Mato Grosso, onde passarão por averiguação. Durante a operação, uma pessoa foi conduzida para prestar esclarecimentos e, após o depoimento, foi liberada.