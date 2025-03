Acusado de homicídio é absolvido após condenação anterior

O Tribunal do Júri de Araçatuba absolveu, nesta quinta-feira (27), o homem acusado de assassinar o frentista Reginaldo de Oliveira Cordeiro, de 32 anos. O crime ocorreu em novembro de 2016 e já havia sido julgado anteriormente, resultando na condenação do réu.

Na época, a defesa, representada pelo advogado Dr. Vagner Eduardo Andrelini de Freitas, recorreu da decisão, o que levou à anulação do julgamento. Com isso, um novo júri foi realizado hoje. O Ministério Público, representado pelo promotor Adelmo Pinho, pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, argumentando que o assassinato ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima.

No primeiro julgamento, a defesa conseguiu afastar a qualificadora, mas não evitou a condenação. Já no novo julgamento, os jurados acolheram o argumento da defesa e absolveram o réu, sob a alegação de negativa de autoria.

A sessão foi presidida pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda. Como se tratava do segundo julgamento, o Ministério Público não pode recorrer da decisão.