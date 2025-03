Ônibus é destruído por fogo em rodovia de Castilho

Um ônibus pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 27, na Rodovia Gerson de Oliveira, conhecida como Rodovia dos Barrageiros, em Castilho. O único ocupante era o motorista, que conseguiu sair antes do fogo tomar conta de todo o veículo.

Por volta das 12h, a Brigada Municipal de Castilho e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência do ônibus da marca Volvo, com placas de Campinas, que se encontrava em chamas na via que liga Castilho a Itapura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa teria sido uma pane elétrica e o motorista tentou apagar o fogo com um extintor. Vendo que não estava sendo o suficiente, ele saiu para buscar ajuda. Quando os agentes chegaram ao local, o veículo já estava completamente consumido pelas chamas e havia somente um representante da empresa no local.