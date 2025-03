Birigui inicia vacinação contra a gripe no sábado

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para sábado, 29 de março, durante o evento de encerramento do ‘Março Lilás’, na Praça Dr. Gama. Em nível nacional, a campanha começa oficialmente em 7 de abril.

O município recebeu 3.300 doses do imunizante e optou por antecipar a aplicação, já que as vacinas estão disponíveis.

Na Praça Dr. Gama, a vacinação será gratuita e ocorrerá das 9h às 13h. A imunização começará pelos grupos prioritários, que incluem idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

Também fazem parte dos grupos prioritários: povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuário, funcionários dos Correios e a população e servidores do sistema prisional.

Após a ação na Praça Dr. Gama, a vacinação seguirá nas 11 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, conforme o atendimento das salas de vacina de cada unidade.

Proteção e segurança

A vacina contra a influenza de 2025 conterá as cepas H1N1, H3N2 e B. Ela pode ser administrada junto a outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. No entanto, é contraindicada para crianças menores de 6 meses e para pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

Segundo o Ministério da Saúde, a influenza e a covid-19 seguem como ameaças à saúde pública, especialmente para aqueles que ainda não se vacinaram.

Em 2024, a cobertura vacinal do público prioritário foi de 48,89% na região Norte e de 55,19% nas demais regiões do país. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação e conta com o engajamento da população. Vacinar-se é um ato de cuidado próprio e coletivo.