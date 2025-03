Acusado de homicídio no Jardim Atlântico vai a júri em Araçatuba

O Tribunal do Júri de Araçatuba se reúne nesta quinta-feira, 27, para julgar um homem acusado do homicídio do frentista Reginaldo de Oliveira Cordeiro, morto em novembro de 2016, no Jardim Atlântico, zona norte da cidade. O réu já havia sido julgado em 2023, mas o julgamento foi anulado, resultando na necessidade de uma nova sessão, que ocorre hoje.

O crime

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em 6 de novembro de 2016, na rua Elza de Almeida Lemos, no Jardim Atlântico. A vítima havia saído de um bar onde estava com dois amigos e caminhava em direção a outro estabelecimento, quando foi surpreendida pelas costas e baleada ao menos sete vezes, sendo três tiros na nuca, conforme apontou o exame necroscópico.

Reginaldo chegou a ser socorrido por uma unidade de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Pronto-socorro da Santa Casa.

Prisão do acusado