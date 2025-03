Excesso de algas reduz captação de água no Tietê em Araçatuba

A GS Inima Samar, concessionária responsável pelo abastecimento de água em Araçatuba, reduziu em 40% a captação de água do rio Tietê devido ao aumento significativo de algas em diversos pontos do manancial. Para assegurar o fornecimento contínuo à população, a empresa intensificou o uso de poços profundos e ajustou a dosagem de produtos químicos no tratamento da água.

Em condições normais, a captação no rio é de 700 metros cúbicos por hora. Agora, com a medida adotada, esse volume foi reduzido para 420 metros cúbicos por hora. A diferença está sendo compensada pelo reforço no poço profundo do bairro Ipanema. A Samar afirma que a qualidade da água distribuída não foi comprometida e que monitora constantemente os parâmetros, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

Combate

A proliferação de algas no rio Tietê tem sido uma preocupação crescente, afetando não apenas o abastecimento de água, mas também a fauna aquática. Recentemente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu com piscicultores e prefeitos das cidades afetadas pela mortandade de peixes no rio, reforçando que a administração estadual possui um plano de ação para combater o problema. O governo intensificou o combate aos despejos que alteram a qualidade da água na bacia do Tietê e está realizando um diagnóstico para oferecer apoio emergencial às famílias