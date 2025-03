Araçatuba registra queda de 93% em novos casos de dengue

Araçatuba registrou uma redução expressiva nos casos de dengue nas últimas oito semanas. No pico da epidemia, na quarta semana do ano, foram 1.512 casos confirmados da doença. Desde então, os números vêm caindo progressivamente, chegando a 102 casos na semana de 16 a 22 de março - uma redução de 93,2%, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

As notificações também apresentaram queda significativa. Enquanto no período mais crítico 3.032 casos foram notificados, na última semana o número caiu para 564, representando uma redução de 81,39%.

Diante do avanço da dengue no início do ano, o prefeito Lucas Zanatta (PL) decretou estado de emergência em 14 de janeiro, quando o volume de notificações se aproximava de mil casos.