Penápolis aprova projeto para substituir sinal sonoro em escolas

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na segunda-feira, 24, um projeto do vereador Faleiros Policial Ambiental (PL) que obriga a substituição de sinais sonoros por músicas nas escolas públicas e privadas da cidade.



A medida visa criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que frequentemente têm alta sensibilidade auditiva. As músicas devem ser infantis, suaves e com volume adequado. As escolas terão seis meses para se adaptar à nova norma, que também exige cartazes informando sobre a mudança.

Além disso, a Câmara aprovou projetos do Executivo para suplementação orçamentária e repasses municipais, incluindo um valor de R$ 249.735,77 para a Secretaria Municipal de Obras e uma parceria com o Rotaract Club para o XI Torneio de Rugby em Cadeira de Rodas. Projetos sobre placas de identificação para imóveis desabitados e o plano de mobilidade urbana foram adiados.