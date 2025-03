Casa Paulista inicia obras de 194 novas moradias na região

O Programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), autorizou o início das obras para a construção de 194 novas unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).



Serão 143 unidades em Birigui e 51 em Santópolis do Aguapeí, municípios da Região Administrativa de Araçatuba. O investimento total nas obras supera R$ 20,6 milhões. As ordens de início de serviço (OIS) foram assinadas nesta terça-feira, 25, na sede da SDUH, com a presença do secretário Marcelo Branco e do diretor de Engenharia e Obras, Silvio Vasconcellos.

Marcelo Branco enfatizou que essas obras fazem parte do maior programa habitacional da história, que busca prover moradias por meio de dois pilares: a produção habitacional da CDHU e os programas de fomento ao crédito e incentivo à iniciativa privada. “A CDHU, maior empresa pública promotora de Habitação Social do país, atua em todo o Estado, chegando onde o mercado tem mais dificuldade, sendo um forte braço da nossa política habitacional. Investimos na produção da Companhia para que mais paulistas realizem o sonho da casa própria”, afirmou o secretário da SDUH.

Em Birigui, a OIS assinada autoriza a execução de obras para a construção de 143 unidades do empreendimento Birigui D, com investimento estimado em R$ 15,3 milhões. O prazo para conclusão da obra é de 23 meses.

Em Santópolis do Aguapeí, o documento autoriza a construção de 51 unidades habitacionais do empreendimento Santópolis do Aguapeí E. O valor do contrato é de R$ 5,3 milhões, com prazo de 14 meses para conclusão.

As casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Serão entregues com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos na cozinha e no banheiro, e infraestrutura completa, sendo construídas em terrenos doados pelas prefeituras.