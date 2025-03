Evento em Araçatuba fortalece o empreendedorismo feminino

No próximo dia 27 de março, às 9h, Araçatuba receberá o evento “Empodera Ela – Conectando mulheres, impulsionando negócios”, uma iniciativa do Gerar Mulher, voltada para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. O evento será realizado no Shopping Praça Nova Araçatuba e busca promover networking e compartilhar ferramentas estratégicas para o crescimento de empresas lideradas por mulheres.

O evento é gratuito e tem como público-alvo empreendedoras de Araçatuba e região, além de lojistas do próprio shopping. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail gerarmulher@gmail.com ou pelo WhatsApp (17)99124-9585.

A programação começará com um café da manhã especial, proporcionando um ambiente favorável para conexões de alto valor entre empresárias locais. Em seguida, as participantes terão a oportunidade de acompanhar a palestra "Gestão Inteligente – Inteligência Emocional na Gestão Empresarial", ministrada por Vanessa Braga, empresária e proprietária da Viver Mindfulness. A palestra abordará a importância da inteligência emocional na liderança e no desempenho empresarial.

Outro ponto alto do evento será o painel "De Mulher para Mulher: Histórias que Movem", mediado por Isabelle Gama, empresária e engenheira civil da Gamatec Controle de Qualidade. O painel contará com relatos de sucesso de Lucia Risson, proprietária da Netbil Educacional, e Maristella Gerolometto, empresária da Magnos Joalheria, que compartilharão suas trajetórias e desafios no mundo dos negócios.

Ao final, as participantes receberão ferramentas estratégicas de gestão para implementar melhorias em suas empresas e presentes especiais. O evento é uma excelente oportunidade para mulheres se conectarem, aprenderem e se inspirarem, contribuindo para o empoderamento e crescimento do empreendedorismo feminino na região.

Serviço

Empodera Ela – Conectando mulheres, impulsionando negócios

Data: 27 de março de 2025

Horário: 9h

Inscrições: gerarmulher@gmail.com ou WhatsApp (17)99124-9585

Evento gratuito, vagas limitadas.