Handebol de Araçatuba estreia com vitória das equipes femininas

As equipes femininas de handebol de Araçatuba fizeram bonito na rodada da Liga Regional de Handebol do Estado de São Paulo, realizada no último fim de semana na cidade. As vitórias foram das equipes femininas adulta e mirim. Já as equipes femininas infantil e juvenil, apesar do esforço demonstrado em quadra, acabaram perdendo.

O evento do fim de semana foi realizado na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Euza Neuza Marcondes Larios, no Bairro Hilda Mandarino. A próxima rodada também será na mesma escola de Araçatuba, nos dias 29 e 30 de março. Os fãs e interessados podem acompanhar e torcer pelas atletas de Araçatuba indo aos jogos ou assistindo às partidas pelo canal do YouTube oficial da equipe Handebol Araçatuba: https://www.youtube.com/@HandebolAracatuba.