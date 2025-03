Confusão em almoço de domingo acaba em ataques homofóbicos

O que era para ser um tranquilo almoço de domingo, no último dia 23, acabou em confusão e registro policial no bairro Monte Líbano, em Birigui. Um encarregado de obras de 50 anos procurou a polícia para denunciar agressões sofridas e ataques homofóbicos dirigidos a seu filho, uma criança de 11 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o encarregado foi acompanhado da esposa, do filho e de um sobrinho até uma residência onde realizava um serviço de obras. Após concluir o trabalho, o proprietário da casa o convidou para almoçar com sua família e outros amigos.

Durante o almoço, um dos convidados, identificado apenas como Luiz, começou a fazer comentários homofóbicos contra o filho do encarregado, zombando da cor de suas roupas e proferindo ofensas. Diante da situação constrangedora, o pai da criança pediu que Luiz parasse com as ofensas, mas ele reagiu com agressividade, desferindo socos contra o encarregado. A esposa tentou intervir, mas acabou sendo empurrada, tendo seus óculos derrubados e quebrados intencionalmente por Luiz.

A situação se agravou quando Luiz pegou uma bola de bilhar e a lançou na direção da criança, que, por sorte, não foi atingida. Após o ocorrido, a família deixou o local e, na última terça-feira (25), decidiu registrar a ocorrência na delegacia.

O proprietário da residência não estava presente no momento da confusão, mas sua esposa testemunhou toda a ação. O caso será investigado pelo Primeiro Distrito Policial de Birigui, e Luiz deverá ser chamado para prestar esclarecimentos.