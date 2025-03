Araçatuba Mais Limpa amplia atendimento a novos bairros

A partir desta quarta-feira (26), os bairros Alvorada, Concórdia, Nova York, Panorama, Parque Baguaçu e Saudade passam a receber os serviços da campanha Araçatuba Mais Limpa, promovida pela Prefeitura. A ação tem como objetivo recolher materiais inservíveis das residências e combater descartes irregulares, contribuindo para a preservação ambiental e a saúde pública.

Na terça-feira (25), os trabalhos foram concluídos nos bairros Vicente Grosso e Pinheiros, enquanto as coletas nos bairros Água Branca, Hilda Mandarino e Umuarama estão em fase final. No próximo sábado (29), o mutirão atenderá as regiões dos bairros Sumaré, Vila Santo Antônio, Vila São Paulo, Jardim Paulista, Vila Mendonça, Santa Luzia, Novo Umuarama, Vila Aeronáutica e Monterrey.

Entre os materiais recolhidos estão móveis descartados, como cômodas, mesas, cadeiras e raques, além de restos de madeira e objetos de metal. Para facilitar a coleta, recomenda-se que os itens sejam deixados em tamanhos menores. O descarte adequado evita impactos ambientais e auxilia no combate a criadouros do mosquito da dengue.