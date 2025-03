Quatro réus são condenados pelo homicídio de venezuelano

"Quanto a Diego, ele não fez tal confissão e, portanto, não poderá pleitear esse recurso, embora tenha direito a recorrer da decisão em outras instâncias", completou Jerônimo Júnior.

O crime

Sebastian Enrique González Maita foi encontrado morto em 9 de julho de 2023, em uma estrada rural que liga o bairro Portal da Pérola ao bairro Casa de Tábua. A Polícia Militar foi acionada por um ciclista que passava pelo local e avistou o corpo.

A vítima estava sem camiseta, ensanguentada e próxima a uma cerca de arame, no lado direito da via. Vestia apenas uma bermuda e calçava tênis. No local, a polícia encontrou marcas de sangue na vegetação e no corpo da vítima. Cerca de cinco metros adiante, foi localizada uma lâmina de faca sem cabo, com manchas de sangue. Próximo dali, uma mochila e outros pertences foram encontrados jogados no mato e apreendidos pela polícia.