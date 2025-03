Prefeitura realiza coleta do 'Limpa Birigui' em novos bairros

A Prefeitura de Birigui seguriá com a campanha "Limpa Birigui" desta quarta-feira, 26, até o dia 3 de abril, com coleta de materiais descartáveis em diversos bairros da cidade. A ação tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e conta com o apoio da população para o descarte adequado de itens sem utilidade.

Os bairros atendidos serão: Jardim Sumaré, Perdizes Residencial Parque, Jardim São Cristóvão, Bosque Saúde, Jardim Bolelli, Novo Parque São Vicente, Parque São Vicente, Vila Guarujá, Vila Germano, Vila Angélica, Jardim Arco-Íris, Novo Jardim Toselar, Jardim Marister, Jardim Fonte, Jardim Toselar, Residencial Alvorada, Jardim Tangará, Jardim Europa, Jardim Guaporé, Jardim Primavera, Residencial Edilsinho Capuano, Jardim Jussara Maria, Vila Izabel Marin, Residencial Manuela, Residencial São Francisco, Village Di Fiori, Jardim Vista Alegre, Bosque da Saúde II, Residencial Industrial Jorge Issa Jr. e Residencial Cristo Redentor.

A orientação para os moradores dessas localidades é aproveitar a ação para descartar objetos e materiais sem utilidade, colocando-os em frente às residências. Os caminhões farão a coleta a partir das 8h, conforme o cronograma estabelecido.