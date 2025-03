Bento de Abreu comemora 76 anos com programação festiva

O município de Bento de Abreu celebrará seus 76 anos com uma programação especial nestaquinta-feira, 27, a partir das 14h, no Estádio Municipal. O evento, promovido pela Prefeitura com o apoio da Câmara Municipal, contará com atrações musicais, apresentações culturais e atividades recreativas.

Entre as atrações confirmadas, estão os shows de Nayra Galvão, Paulo Maya e Waguinho Animal, além de apresentações das escolas municipais e a Escolha da Rainha do Rodeio. O evento também terá brinquedos para crianças e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

A expectativa dos organizadores é reunir moradores e visitantes para celebrar a data.

História do município