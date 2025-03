Condenado por homicídio e receptação é recapturado em Birigui

Nesta terça-feira, 25, as equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em conjunto com a Equipe de Investigação de Guararapes, realizaram com sucesso a recaptura de V.H.G.C.J., condenado por homicídio consumado, ocultação de cadáver e receptação.



O foragido possuía um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande (TJ/MS).

A captura ocorreu em Birigui, após um minucioso trabalho de inteligência policial, com apoio operacional da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE/DEIC).



Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde, após o registro da ocorrência, permaneceu à disposição da Justiça.