Projeto proíbe suspensão do fornecimento de água no fim de semana

Proposto pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD), projeto de lei aprovado institui e inclui no Calendário de Eventos da Cidade a “Caminhada do Autismo”. A ação de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista será realizada anualmente durante o mês “Abril Azul”, instituído pela lei municipal nº 8.787, de 22 de maio de 2024.

Os vereadores aprovaram a criação de duas novas comissões especiais na Câmara de Araçatuba. Uma delas, de autoria dos vereadores Ícaro Morales (Cidadania), João Pedro Pugina (PL) e Hideto Honda (PSD), quer viabilizar ações e estudos para melhorar o atendimento oferecido ao paciente oncológico pela rede municipal de saúde.

A outra comissão especial foi proposta pelo vereador Denilson Pichitelli (Republicanos). A proposta pretende, junto aos governos municipal, estadual e federal, viabilizar a duplicação e a complementação da iluminação pública da estrada vicinal Caram Rezek, entre a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463) e o bairro Engenheiro Taveira.