Biribol masculino e feminino conquistam pódios duplos

As equipes de Araçatuba destacaram-se na 1ª Etapa da Liga Araçatubense de Biribol, realizada no último fim de semana, 22 e 23 de março. Houve conquista de pódios no masculino quanto no feminino.

O evento, que teve apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação (SMELR), foi realizado nas piscinas do Complexo Aquático Municipal Norival Aparecido Ferreira Ruiz - “Ringo”. Além das equipes de Araçatuba, participaram representações de Birigui, Presidente Prudente, Guararapes, Mirandópolis, São Paulo e Goiânia (GO).

No torneio feminino, a equipe A de Araçatuba sagrou-se campeã e a equipe B garantiu o bronze, confirmando a força do município na modalidade. Entre os homens, a equipe A conquistou o 2º lugar e a equipe B subiu no 3º lugar do pódio, categoria vencida pela equipe de Birigui, atual campeã nacional.

