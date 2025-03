Birigui é premiada por excelência em alfabetização

A Prefeitura de Birigui se destacou na alfabetização infantil em evento realizado nesta terça-feira, 25, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Como reconhecimento pelo bom desempenho, o município receberá um repasse de quase R$ 600 mil. Birigui foi representada na premiação pela prefeita Samanta Borini e pelo secretário de Educação, Fábio Mariano Da Paz.

A premiação faz parte do programa Alfabetiza Juntos SP, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, destinado aos 645 municípios paulistas e às 91 diretorias de ensino.

O evento, que teve a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, e do secretário da Educação, Renato Feder, reconheceu o desempenho dos municípios na alfabetização infantil, além de contar com a participação de diversas autoridades da área educacional.

Birigui foi destaque entre os 442 municípios premiados, conquistando a categoria "Excelência Educacional", que avalia o desempenho das redes municipais de alfabetização. O município também foi premiado na categoria "Fluência Leitora".

A prefeita Samanta Borini subiu ao palco para receber o prêmio, destacando o compromisso da administração municipal com a educação de qualidade. Doze das 14 escolas municipais de Ensino Fundamental de Birigui foram premiadas.

A avaliação dos municípios levou em consideração as metas estabelecidas na avaliação do Saresp. O programa Alfabetiza Juntos foi lançado pelo Governo do Estado em 2024, com a meta de alcançar 90% de crianças leitoras até 2026.