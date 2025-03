Programação do Sesc aborda direitos humanos e redes colaborativas

De 19 a 30 de março de 2025, o Sesc São Paulo realiza o projeto "Direitos Humanos para Todas as Pessoas: Redes Colaborativas", uma iniciativa que visa incentivar reflexões sobre esse tema primordial das relações humanas e sobre a importância de garantir sua concretização. A ação acontece em 39 unidades do estado de São Paulo e conta com mais de 100 atividades, incluindo bate-papos, encontros, laboratórios, apresentações artísticas, feiras e oficinas.

A terceira edição, destaca a importância das "Redes Colaborativas", que facilitam a cooperação entre indivíduos, organizações, coletivos, movimentos sociais e instituições na busca por objetivos comuns, promovendo a troca de saberes e a construção coletiva do conhecimento.

O projeto propõe um espaço de diálogo sobre os desafios de transformar diretrizes e leis em garantias efetivas de dignidade humana. A abordagem colaborativa busca tornar essas normas reais e inegociáveis, preservando o pluralismo e a inventividade da humanidade.

Programação em Birigui