Grupo invade comércio e rouba produtos no centro de Penápolis

Na madrugada desta terça-feira, 25, cinco indivíduos invadiram um estabelecimento comercial no centro de Penápolis e furtaram diversos produtos.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos entraram no local sem cobrir os rostos. Imagens das câmeras de segurança registraram a chegada do grupo em um carro vermelho.

Os criminosos desembarcaram e acessaram o estabelecimento. Pelo menos, três deles estavam armados.