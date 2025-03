Polícia desmantela esquema de exploração sexual na região

A Polícia Civil identificou e desarticulou uma organização criminosa suspeita de explorar mulheres sexualmente em cidades do noroeste paulista, nessa segunda-feira, 24. A operação resultou na prisão de quatro pessoas e no cumprimento de mandados de busca e apreensão em boates de Auriflama, Catanduva e Pereira Barreto.

As investigações começaram após a morte de uma mulher em uma boate de Auriflama. Inicialmente tratada como suicídio, a ocorrência passou a ser investigada como possível homicídio ou induzimento ao suicídio.

Durante as apurações, a polícia descobriu que as vítimas, muitas delas em situação de vulnerabilidade, eram aliciadas com promessas falsas de trabalho e, ao chegarem aos estabelecimentos, eram submetidas a controle físico e psicológico. Elas eram impedidas de sair, tinham a comunicação restrita e, em alguns casos, ficavam sem alimentação adequada.