Assentados levam demandas à Câmara de Andradina por melhorias

A Câmara de Andradina recebeu, na última quarta-feira (19), moradores dos assentamentos Timboré e Josué de Castro (Timborezinho) para apresentar uma série de demandas. O Legislativo acolheu as reivindicações e se comprometeu a buscar soluções.

Participaram da reunião o presidente da Câmara, vereador Edgar Dourado (PSDB), e os vereadores Silas Carlos (PDT), Allan Marcelino (PL), Rodarte dos Anjos (Rede), Hugo Zamboni (MDB), André Lopes (PL), Leandro Ataíde (Republicanos), Leila Rodrigues (PSDB), Marcel Calestini (União Brasil), Elaine Vogel (PSD), Professor Klebinho (MDB) e Luzimar Rodrigues (PSB).

Entre as principais solicitações, destacam-se melhorias nas estradas internas do assentamento e na Vicinal José Rodrigues Cerestino, além da construção de uma ponte para a Gleba 3, facilitando o acesso a Andradina e Castilho. No setor ambiental, foram discutidas a instalação de caçambas de lixo, a organização da coleta seletiva e ações de reflorestamento dos córregos da região.

Na área da saúde, os vereadores se comprometeram a intermediar melhorias no atendimento da UBS, incluindo ampliação do horário de funcionamento, contratação de enfermeira fixa e oferta de exames domiciliares para pacientes acamados. Também foi debatida a necessidade de uma nova UBS no Assentamento Chico Mendes, ampliação da oferta de medicamentos e disponibilidade de uma ambulância nos dias de atendimento.

Na educação, os parlamentares sinalizaram diálogo com a administração municipal para atender demandas como a contratação de inspetores, prioridade para docentes da região e transporte para estudantes universitários.

No setor esportivo, foram discutidas melhorias como a iluminação do campo de futebol, construção de uma pista de caminhada, instalação de banheiros e um parque infantil para a comunidade.

“Reafirmamos nosso compromisso de encaminhar as reivindicações ao Executivo e acompanhar as providências necessárias para atender às necessidades dos assentados”, destacou o presidente Edgar Dourado.