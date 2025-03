Homem tenta fugir, mas é preso por tráfico de drogas em Araçatuba

Na tarde desta segunda-feira (24), um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Água Branca, em Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Walmir Bertelli, esquina com a Rua Antônio Pandini.

Os policiais avistaram um indivíduo já conhecido no meio policial caminhando pela via. Ao notar a aproximação da viatura, ele jogou uma sacola no chão e tentou fugir, mas foi rapidamente abordado.

Na sacola, os agentes encontraram 183 gramas de maconha e uma balança digital, material comumente usado para a comercialização de entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.