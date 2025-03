Birigui reinstala placas de sinalização com novas informações

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, iniciou a reinstalação das placas de sinalização aérea que identificam ruas, avenidas e órgãos públicos da cidade.



As placas passaram por revisão e atualização e agora retornam com informações corrigidas e melhorias visuais.

A iniciativa faz parte do Plano Viário implantado pela prefeita Samanta Borini em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro e organizado para a população.