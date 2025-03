Mulheres são flagradas com drogas ao tentar entrar em presídios

O sistema penitenciário paulista registrou apreensões de drogas com visitantes de detentos no último fim de semana. Os casos ocorreram nos complexos penais de Mirandópolis e Lavínia, durante os procedimentos de revista antes do ingresso nas unidades prisionais.

Em Mirandópolis, uma mulher foi flagrada no domingo (23) ao tentar entrar na Penitenciária II com entorpecentes escondidos no corpo. Durante a passagem pelo escâner corporal, os agentes identificaram uma imagem suspeita na região pélvica da visitante. Na abordagem, foram encontrados dois invólucros: um com 44 gramas de uma substância esverdeada semelhante à maconha e outro com 105 gramas de um pó branco, possivelmente cocaína. A Polícia Militar foi acionada, e a unidade instaurou um procedimento interno para apuração do caso.

Já em Lavínia, duas mulheres foram flagradas tentando entrar com drogas no complexo penitenciário no domingo. Na Penitenciária II “Luis Aparecido Fernandes”, os agentes identificaram uma imagem irregular no escâner corporal de uma visitante, que, ao ser questionada, entregou espontaneamente um invólucro com substância semelhante à maconha e um pedaço de papel, possivelmente uma droga sintética.

Outro caso ocorreu na Penitenciária III “ASP Paulo Guimarães”, onde uma mulher foi flagrada com um invólucro contendo 122 gramas de maconha. Em ambos os casos, a Polícia Militar foi acionada, e as suspeitas foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) reforça que todos os visitantes passam por rigorosos procedimentos de revista e que ações como essas fazem parte do esforço contínuo para coibir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais.