Câmara de Penápolis vota sete projetos nesta 2ª; saiba quais

A Câmara Municipal de Penápolis tem sete projetos em pauta para votação na sessão desta segunda-feira, 24.

De autoria do vereador Francisco José Mendes, o "Tiquinho" (MDB), o projeto nº 45 prevê a obrigatoriedade de instalação de placa de identificação do proprietário ou responsável por imóvel desabitado.

O projeto nº 46, do vereador Faleiros Policial Ambiental (PL), estabelece a substituição de sinais sonoros por sinais musicais nas escolas públicas e particulares.

De iniciativa do Executivo, o projeto de mensagem nº 43 autoriza suplementação orçamentária de R$ 22.900,00 para reajustes em repasses municipais e subvenções médicas; a mensagem nº 44 altera a legislação municipal sobre repasses e subvenções médicas para 2025; a mensagem nº 45 autoriza suplementação orçamentária de R$ 249.735,77 para a Secretaria Municipal de Obras; a mensagem nº 46 trata de parceria com o Rotaract Club para a realização do XI Torneio de Rugby em Cadeira de Rodas; e a mensagem nº 26 dispõe sobre o plano de mobilidade urbana para Penápolis.

O conteúdo completo das proposituras pode ser acessado no site www.camaradepenapolis.sp.gov.br, na seção de sessões plenárias. A sessão terá início às 19h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal 14/TV a cabo), Facebook, YouTube e site oficial.

O vereador Júlio Caetano (PSD) apresentou um requerimento solicitando estudos para a implantação de um semáforo no cruzamento da Rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira com a Avenida Mato Grosso.