Atletas de Birigui conquistam medalhas na Copa São Paulo de Judô

Cinco atletas de Birigui se destacaram no Campeonato Paulista de Judô, realizado nesse domingo, 23, em São Bernardo do Campo. Sob a orientação do Sensei Gustavo Motooka, os competidores trouxeram medalhas para a cidade e reafirmaram seu talento no esporte.

Os destaques da competição foram Gustavo Motooka e Ednaura Prates, que se sagraram campeões em suas categorias. Além deles, Marina Motooka, Kenzo Motooka e Clemerson Silva garantiram medalhas de bronze, demonstrando a força da equipe biriguiense na modalidade.

“É muito gratificante participar deste evento mais um ano e ter 100% de aproveitamento na Copa. Fomos com coragem e com o objetivo de fazer aquilo que sabemos. Gratidão aos meus alunos pelo empenho e confiança”, afirmou o professor Gustavo Motooka.