Mortandade de peixes é registrada em reservatório da região

A constatação ocorreu nas margens do Ribeirão Bonito, nas proximidades da Ponte da Bete e do condomínio Samarino. Os peixes, de diversas espécies, como tucunaré, corvina, porquinho, caragél, jacundá, barbado, piranha e traíra, apresentavam sinais semelhantes: inchaço e globos oculares ressaltados, indicando possível asfixia.

Durante patrulhamento náutico ambiental no reservatório da UHE (Usina Hidrelétrica) Nova Avanhandava e seus mananciais – Ribeirão Bonito, Ribeirão Lajeado, Córrego Retiro, Córrego dos Pintos, Córrego Caximba, Rio Tietê e Córrego Seco – a equipe policial identificou a presença de diversos peixes mortos na superfície da água. O patrulhamento abrangeu os municípios de Penápolis , Glicério , Brejo Alegre e Barbosa , com o objetivo de monitorar possíveis impactos ambientais, prevenir a pesca predatória e coibir crimes ambientais.

Durante o patrulhamento nos demais mananciais da região, os agentes também constataram o mesmo cenário, com odor intenso de decomposição de algas e coloração alterada da água. No Rio Tietê, nas proximidades da barragem, a água estava espessa e pastosa.

Até o momento, não foram identificados indícios de descarte de produtos químicos, combustíveis ou despejo de esgoto nos locais afetados. As autoridades seguem acompanhando a situação para identificar as possíveis causas do fenômeno.