Homem é preso por agredir e ameaçar mulher em Guaiçara

Na noite desse domingo, 23, a Polícia Militar prendeu um homem em Guaiçara, a 88 km de Araçatuba. Segundo informações da polícia, o homem é acusado de violência doméstica pela mulher dele. A ocorrência foi atendida por uma equipe da polícia, após uma chamada via Copom.

No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida e ameaçada com uma faca pelo companheiro. Durante a busca na residência, a arma foi localizada no quintal.

O agressor foi detido e levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.