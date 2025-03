Polícia apreende redes de pesca irregulares em Araçatuba

Dois pescadores profissionais foram encontrados em um rancho na margem do reservatório e assumiram a propriedade do material, alegando desconhecimento das normas.

Durante a operação Impacto, a Polícia Ambiental realizava patrulhamento ambiental náutico nesse domingo, 23, quando avistou redes de pesca em condições irregulares no reservatório próximo ao Assentamento Chico Mendes, em Araçatuba . A ação resultou na apreensão de 400 metros de redes de nylon, com malhas de 80 mm e 140 mm, além de 7,05 kg de pescado da espécie cascudo.

Diante das infrações constatadas, foram lavrados Autos de Infração Ambiental, totalizando R$ 2.281 em multas segundo o artigo 35, parágrafo primeiro, inciso II da Resolução SIMA 005/21, que proíbe métodos de pesca não permitidos.

As redes e o pescado foram apreendidos e encaminhados para a sede do Pelotão Ambiental, enquanto os peixes foram devolvidos ao ambiente aquático. Os infratores receberam orientações sobre a legislação vigente, e a ocorrência será enviada à delegacia do município para as providências cabíveis.