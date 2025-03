Três homens são presos após furto de 50 caixas de carne

Três homens foram presos na manhã de domingo, 23, por furto qualificado em um frigorífico de Promissão. A ação foi realizada por policiais militares, após uma denúncia recebida pelo Copom.

De acordo com informações da polícia, o responsável pelo frigorífico alertou as autoridades sobre um plano arquitetado por funcionários da empresa, em conluio com um motorista terceirizado, para desviar carnes do estabelecimento. Com apoio de gerentes e diretores, uma operação foi montada para flagrar os suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais interceptaram um veículo com uma carreta acoplada, onde foram encontradas diversas caixas de carne. O motorista admitiu o crime e revelou a participação de outros dois comparsas, com quem teria planejado o furto na noite anterior.