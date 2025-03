Motorista dorme ao volante e bate em poste em Birigui

Um condutor, cuja identidade não foi revelada pela Guarda Municipal, na madrugada desse domingo, 23, bateu em um poste de energia localizado na praça Anna Nunes Garcia, também conhecida como Lago da Raquete, em Birigui.

Uma equipe da Guarda Municipal passava pelo local no momento do acidente e avistou o veículo parado na calçada, encostado no poste. Ao se aproximarem do condutor, os agentes foram informados por ele que estava retornando de uma festa na casa de amigos e havia dormido ao volante. Ao ser questionado sobre o consumo de bebida alcoólica, o motorista confirmou que havia ingerido.

A Guarda Municipal preservou o local para a realização da perícia. Após os trabalhos periciais, os fatos foram registrados no plantão policial, onde o condutor prestou esclarecimentos. Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal para a realização de um exame de sangue que verificaria a presença de álcool em seu organismo.