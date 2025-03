Pessoas idosas podem (e devem!) estudar

O ano letivo começou diferente em uma universidade de Guarulhos (SP). Entre os calouros do curso de Nutrição está a dona Iolanda Ribeiro Conti, com 91 anos de idade. Ela tem sido uma inspiração para os colegas e para todas as pessoas idosas do país, que conheceram a sua história pela mídia nas últimas semanas.

Como a maioria das mulheres da sua idade, dona Iolanda não foi estimulada a estudar, só a trabalhar e cuidar. Aos 8 anos de idade já trabalhava na roça com os pais, em Minas Gerais. De volta à casa, cuidava dos irmãos.

Como muitas meninas pobres, aos 11 anos foi levada para São Paulo por uma família que prometeu cuidar dela e dar-lhe estudo. Não deram. Ela foi explorada com trabalho análogo à escravidão até que se casou, teve três filhos, trabalhou em padaria, lavanderia e com faxina, mas não conseguia estudar, nem escrever o próprio nome, nem fazer conta.