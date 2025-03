Mudanças no salário-maternidade

Essa decisão um avanço significativo, pois uniformiza o entendimento que será aplicado por todos os tribunais e órgãos públicos do país. Essa medida garante não apenas a licença-maternidade, mas também a estabilidade da gestante por cinco meses após o nascimento do filho.

Isso significa que, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, essas trabalhadoras não podem ser demitidas sem justa causa. Além disso, elas têm direito ao benefício do salário-maternidade, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Recentemente, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal garantiu direitos fundamentais a todas as trabalhadoras gestantes, independentemente do tipo de contrato de trabalho. Essa decisão assegura que mulheres em qualquer modalidade de emprego, incluindo cargos temporários ou comissionados, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória no emprego.

Caso haja descumprimento dessa regra, a trabalhadora tem o direito de solicitar a rescisão indireta do contrato. Isso permite que ela deixe o emprego com todos os direitos de uma demissão sem justa causa, pois a falta do empregador é considerada grave. Nessa situação, é a empresa que comete a "justa causa", não a funcionária.

Em casos de irregularidades, a trabalhadora deve documentar a situação, informar o empregador sobre o descumprimento da regra, entrar com uma ação na Vara do Trabalho mais próxima, fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e procurar o sindicato da categoria ou um advogado.

Para comprovar o descumprimento, a trabalhadora pode utilizar exames de gravidez, registros de pré-natal, documentos sobre complicações médicas do período e extratos bancários que demonstrem o não recebimento do salário durante o período de estabilidade.