Carece a sociedade de genuínos heróis masculinos cujo exemplo de vida serve de inspiração real para uma existência digna e profícua, ao alcance do cidadão comum! Possivelmente seja por este motivo que em alguns países o dia dos pais é comemorado no dia dedicado a S. José, 19 de março.

A Igreja e a Europa precisavam, com urgência, de um pai que cuidasse delas. Inicia-se, assim, uma crescente devoção à pessoa a quem Deus confiou o cuidado de seu Filho encarnado e da mãe dele, que culmina com a fixação da celebração da sua memória no dia 19 de março. Isto por volta do ano 1570.

No final do sec. XIX, a figura de são José reveste-se de significativa importância como contraponto à expansão da filosofia comunista. Passa a ser venerado como patrono de todos os trabalhadores, modelo do operário cristão.

Curiosamente, as poucas referências à figura do carpinteiro de Nazaré registradas nos evangelhos estimulam os estudiosos a contemplar mais profundamente a discreta presença. O esposo de Maria é descrito como homem justo – predicado atribuído principalmente a Deus nos livros sagrados – compenetrado respeitador da dignidade alheia.