(Des)confortos

Missa cumprida, percorreram as casas de pasto abertas para as ruas ao derredor da igreja, consultando as opções. Ela optou por uma pizza. Ele um prato feito por um dos dois quiosques de alimentação instalados em situações opostas na praça. A transitar de um ao outro pelo interior da praça, deparou-se, próximo a um deles com dois cachorros sentados no piso, olhos fixos nas mesas dos comensais meio a distância deles. Do outro lado, meio a distância do outro quiosque e da pizzaria em que a mulher se instalara aguardando a pizza solicitada, dois típicos mendigos sentados num banco à penumbra.

Ele buscou sua comida “embalada para viagem” e foi comer junto à mulher. Refeição feita, sobrara-lhe, por excessiva, boa quantidade de arroz e batatas fritas. Ocorreu-lhe levar aos cachorros. A mulher indagou-lhe por que não aos mendigos. Recondicionou a marmita e saiu indeciso do que faria. No trajeto, o coração indicava-lhe os cachorros, a consciência os dois homens. Condoído, acabou cedendo à indicação da mulher.