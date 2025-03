Polícia Militar recupera motos furtadas e prende suspeito

A Polícia Militar recuperou duas motocicletas furtadas durante uma abordagem na rua Estrada do Paredão, em Glicério. A ação ocorreu após uma denúncia de atitude suspeita no local.

De acordo com as informações divulgadas no sábado, 22, durante a fiscalização, os policiais abordaram indivíduos e veículos, constatando que duas motos Honda CG tinham registro de furto. Questionados, um dos suspeitos admitiu que comprou o veículo sabendo da origem ilícita, enquanto o outro alegou ter adquirido a moto pelo Facebook, sem conhecimento da procedência.

Os envolvidos foram levados ao Distrito Policial, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência por receptação. Um dos suspeitos, menor de idade, foi ouvido e liberado, enquanto o outro permaneceu preso, à disposição da Justiça.