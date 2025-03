GCM de Araçatuba apreende motocicleta com sinais de adulteração

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba apreendeu, na sexta-feira, 21, uma motocicleta com sinais de adulteração na rua Pedro Moreno. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, após os agentes identificarem irregularidades na placa do veículo. A suposta proprietária foi conduzida ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos.

A equipe da VTR Ambiental avistou um motociclista utilizando o celular enquanto dirigia. Ao consultarem a placa, os agentes perceberam inconsistências nos dados. O condutor, ao notar a aproximação da viatura, desobedeceu à ordem de parada e fugiu, abandonando a motocicleta na via com a chave ainda no contato.

Após nova verificação, constatou-se que a placa pertencia a outro veículo e que a motocicleta tinha o chassi suprimido e a numeração do motor raspada, caracterizando crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.