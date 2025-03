Araçatuba: Prefeitura reassume saúde em parceria com Unisalesiano

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), deu início a um novo capítulo para a saúde pública do município, ao assinar um convênio entre a Prefeitura e o Unisalesiano, na tarde dessa sexta-feira, 21. Com o modelo de gestão adotado pela administração municipal, Araçatuba deixa para trás o modelo de gestão por OSS (Organizações Sociais de Saúde), que foi mantido durante as gestões anteriores. A gestão continuará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, com o Unisalesiano atuando de forma complementar.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância do momento, afirmando que Araçatuba está se transformando de uma cidade com tristes histórias de saúde pública em uma referência nessa área, tanto no Brasil quanto além de suas fronteiras.

“Esse é mais um de nossos compromissos de campanha na Saúde que estamos cumprindo em menos de 100 dias de governo. O primeiro, tornar o atendimento das UBSs 24 horas. Agora, a celebração do convênio com o UniSalesiano. São passos para, como prometi, transformarmos a Saúde de Araçatuba como referência para o Brasil”, disse Zanatta.

Nova gestão da saúde