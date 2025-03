Birigui lança projeto esportivo inclusivo; R$ 500 mil à Apae

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Esportes, lançou nesta sexta-feira (21) o projeto Esporte Inclusivo, que oferecerá aulas gratuitas de voleibol e natação para pessoas com síndrome de Down e autismo. As atividades serão realizadas no complexo esportivo da cidade.

“Nossa meta é promover inclusão e qualidade de vida, auxiliando no desenvolvimento motor e na socialização das pessoas com deficiência”, destacou a prefeita Samanta Borini. O projeto está alinhado à Lei 7.425/2024, que institui o Programa de Atividade Física e Esportiva para Pessoas com Deficiência no município.

As aulas atenderão crianças a partir de 6 anos, sem limite de idade. A Secretaria de Esportes divulgará em breve as inscrições.

Repasse à Apae

Durante o evento, a prefeita entregou cheques simbólicos totalizando mais de R$ 500 mil para a Apae de Birigui, que atende 208 alunos e enfrenta custos anuais acima de R$ 4,5 milhões.

O repasse inclui R$ 186.632,30 de emendas impositivas dos vereadores Paulo Sergio de Oliveira (Paulinho do Posto), Everaldo Santelli e Benedito Dafé, além dos ex-vereadores André Fermino e Cesar Pantarotto. Também foi antecipado o repasse anual da Prefeitura, de R$ 365.219,03, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

“A Apae presta um serviço essencial às famílias de Birigui, e nosso compromisso é contribuir para sua continuidade”, afirmou a prefeita.