Sesc Birigui divulga atividades do fim de semana

Esportes

No sábado, às 15h30, João Gazignato, professor e ex-atleta de ginástica artística, conduz a prática de Calistenia para profissionais do movimento. A Calistenia é uma prática corporal que envolve a realização de movimentos e exercícios ginásticos com o peso do próprio corpo no solo ou com a utilização de barras fixas e argolas. Os participantes conhecem essa modalidade para utilizar como ferramenta de desenvolvimento para seus alunos através do aprendizado de exercícios básicos.

Formação voltada a profissionais do movimento.

Cidadania

No domingo, 23, às 14h30, tem o bate-papo Encontro materno: Mídias, uma roda de conversa para refletir sobre as experiências do universo da maternidade. O tema disparador deste mês reflete sobre os impactos das mídias na construção das maternidades. Para garantir a participação plena e segura de todas as pessoas, a sala do encontro conta com um espaço brincante para as crianças.