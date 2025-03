Câmara cobra medidas contra poluição do Rio Tietê

“Nos últimos 15 dias, a água do Rio Tietê tem apresentado coloração verde, exalado um forte mau cheiro e causado mortandade de peixes, o que preocupa moradores e turistas”, relata Faleiros Policial Ambiental. “Solicitamos também orientações à população sobre quais cuidados devem ser tomados para minimizar os impactos da poluição e se a água do local pode ser utilizada para lazer, assim como a segurança do consumo do pescado”, complementa.

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na segunda-feira (17), um requerimento do vereador Faleiros Policial Ambiental (PL) sobre a poluição no Rio Tietê, em Barbosa , e em seus afluentes Ribeirão Lajeado e Ribeirão Bonito, em Penápolis e Glicério.

O vereador Paulinho do Esporte (UNIÃO BRASIL) apresentou um requerimento em defesa da interligação entre as avenidas João Gallinari (Jardim Del Rey) e Álvaro Thomaz de Medeiros (Residencial Flávia). Ele justifica que, com as mudanças de mão de direção devido à implantação das alças de acesso para a Rodovia Arnaldo Covolan, moradores do Residencial Flávia têm enfrentado dificuldades para sair do bairro e acessar outros locais.

Em outro requerimento, Paulinho do Esporte solicitou a implantação de um programa de manutenção para ventiladores, climatizadores e aparelhos de ar-condicionado em todas as unidades de ensino. No documento, ele relata que há muitas reclamações sobre dificuldades no atendimento do setor.