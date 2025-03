Coroados realiza 1º torneio de futsal feminino neste domingo

A cidade de Coroados será palco do 1º Torneio de Futsal Feminino de 2025, neste domingo, 23. O evento, organizado pela Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, promete reunir atletas e torcedores em um dia de grandes disputas e muita emoção.

As partidas terão início às 8h30, no Ginásio Municipal, localizado na rua Rodrigues Alves, no centro da cidade.

A fase classificatória contará com quatro confrontos:

1- Rhenuhs x S.O.S. Coroados

2- Pinheiros x Real Florin

3- Nhandeara x Braúna

4- S.B. Araçá x Chapéu