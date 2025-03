Prefeitura da região abre vagas com salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Nhandeara, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, lançou o processo seletivo nº 001/2025 para formação de cadastro reserva em diversos cargos. As oportunidades contemplam candidatos com nível alfabetizado e superior, com contratações sob regime estatutário.

Entre os cargos disponíveis, estão Coletor de Lixo (masculino e feminino), Assistente Social, Dentista, Farmacêutico, Fisioterapeuta e Psicóloga. Os vencimentos variam entre R$ 1.518,00 e R$ 8.008,13, com jornadas de trabalho de até 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 14 a 23 de março de 2025. A taxa de participação varia de R$ 30 a R$ 60, conforme o cargo pretendido. A organização do certame está a cargo da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública (https://portal.cmmconcursos.com.br/edital/ver/291).