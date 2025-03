Câmara vota projeto para iluminação da Caram Rezek

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira, 24, a 8ª sessão ordinária do ano, com votação de nove projetos. Entre os destaques, está a criação de uma comissão especial para viabilizar a duplicação e a complementação da iluminação pública da Estrada Vicinal Caram Rezek (ART-070), uma demanda antiga dos moradores do bairro Engenheiro Taveira e região.

O projeto de resolução, de autoria do vereador Denilson Pichitelli, busca garantir mais segurança para motoristas e pedestres, atendendo a reclamações recorrentes da população. A proposta prevê a atuação de quatro vereadores junto aos governos municipal, estadual e federal para viabilizar recursos e viabilidade técnica da obra.

Além desse tema, a sessão discutirá a criação de uma comissão para melhorias no atendimento oncológico da rede municipal, a proibição do corte de fornecimento de água em determinados períodos e a inclusão da Caminhada do Autismo no calendário oficial da cidade. Também será votado um projeto que estabelece novas tabelas de vencimentos para servidores públicos municipais.